蘋果（Apple）兌現承諾，終於向使用者正式釋出了iOS 14公測版（Public beta）。如果你手中有閒置的iPhone，且可以升級iOS 14的話，可以搶先在正式版推出前之前藉此體驗iOS 14的新功能！

不同於WWDC20(蘋果全球開發者大會）後，蘋果向開發者釋出的developer beta，需要開發者帳號才能升級。Public beta是一般使用者也可體驗的版本。如果你想要體驗，來看看有何條件需要注意：

(1)因為公測版仍非正式版，會比較不穩定，甚至可能有耗電較高的情況，建議安裝在非工作用手機，最好是閒置不用的iPhone上，才不會帶來重大影響。

(2)在beta.apple.com 申請註冊，即可取得公測版資格

(3)註冊後，須在上述網站中下載描述檔

(4)描述檔下載、安裝完成後，可經由「設定 > 一般 > 軟體更新」的路徑，尋求下載公測版

(5)建議安裝前可先備份手機中的資料

iOS 14有何特色？

iOS 14打破了多年來iOS主畫面的設計，提供了真正桌面級的小工具（widget），且新增App Library頁面，可自動整理分類App，協助整理桌面（還可將少用的桌面直接隱藏），並且可在App Library中以列表方式查詢App。

在隱私上，iOS 14也有大幅提升，如果有應用程式調用相機、麥克風這兩個重要功能，無論是否在前台執行（使用者是否可查詢），螢幕頂端都會出現提示小點，這時點開控制中心，你就能知道哪一個應用程式正在調用相機或麥克風。此外，有應用程式使用了剪貼簿的內容，也會跳出提醒。

哪些機種可升級iOS 14？

iOS 14可升級的iPhone，與iOS 13一致。也就是說你的iPhone若能升級到iOS 13，便可升級到iOS 14，當然這當中包含了可升級到iOS 14公測版。iOS 14支援機種包含 iPhone SE(第一代)、iPhone SE 第二代、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，以及第七代 iPod touch。

蘋果先前預告會在七月份釋出五大系統的公測版。當前iOS 14、iPasOS 14、tvOS 14公測版都已經釋出。macOS Big Sur(11.0)以及watchOS 7公測版則還沒有釋出。

(科技)