女星劉雨柔笑容甜美、外型健康陽光，卻也有一段不為人知的黑暗面。她近日錄製節目《一袋女王》，透露3月的時候天天在家哭，老公黃育仁建議她看心理醫生，沒想到檢查出來得了重度憂鬱症，醫生還叮嚀「要好好的」。

劉雨柔表示，前陣子才30幾歲的朋友因病過世，讓她震驚、惋惜不已，加上家庭、工作壓力太大、全部糾結在一起，使她喘不過氣，覺得事情都解決不完，開始思考是否要改變現況，加上疫情關係近一、兩個月足不出戶，種種因素促發內分泌失調，滿臉都長潰爛的痘痘，每天都躲在家裡哭泣，在老公的勸導下，她去看了心理醫生，得知罹患重度憂鬱症，但不想靠藥物治療，想要靠著意志力走出憂鬱困擾。

劉雨柔五月時砸六位數資金，在台北東區開立女生團課的健身房，七月正式開幕，她也升格健身教練，透露上課過程雖然緊張，但看著學員們慢慢成長，內心也覺得愉悅踏實，憂鬱的情緒穩定不少，表示：「我好好的，也不想再陷回去那個黑色的漩渦裡！」

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(中時電子報)