根據稍早氣象局預報顯示，受太平洋高壓及西南風沉降影響，今(10)日白天臺東縣、花蓮縣縱谷，臺北市、新北市盆地，南投縣、高雄市等13縣市則分別亮起橙色及黃色高溫燈號，其中臺東縣已有焚風及38度極端高溫出現；氣象達人彭啟明表示，高溫炎熱的天氣預計將持續到7月中下旬，請民眾多加注意。

彭啟明表示，台灣仍受到太平洋高壓延伸過來的勢力影響，屬於典型夏季的天氣類型，除了高溫炎熱外，午後局部性雷陣雨發展仍持續中，這幾天都維持類似的情形，尤其要留意每天超過35至36度的溫度的天數，在臺北盆地可能會破紀錄，不見得是要極端高溫的熱，而中南部的降雨雖有靠山區的午後雷陣雨，但仍還是偏乾偏熱，還是要注意類似天氣延續到7月中下旬的影響，提醒民眾注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

彭啟明指出，預期到7月中下旬都還是類似的天氣，未來要改變還是得等颱風，但目前尚未有顯著的改變動態，是否有機會真的成為7月沒有颱風發展的新紀錄很值得觀察。

另外每年6、7月梅雨鋒面大規模對於東亞的影響，本來就是影響很嚴重的天氣事件之一，例如這次受洪災的長江流域及日本，今年雨量的確略多一些，但尚未破顯著的極端紀錄，各地出現的災情主要還是每個地方面對雨量的經驗與防範不同所致。

(中時 )