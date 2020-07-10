利機(3444)第二季營收雙增，預計在佣金占比維持逾2成下，第二季毛利率可望站穩高點。

利機第二季單季合併營收2.23億元，較第一季成長4%，相較去年同期成長9%，累計1~6月營收為4.39億，較去年同期累計3.89億成長13%，本季佣金佔比持續維持二成以上，帶動利機營業毛利持續成長，法人預估，第二季毛利率可維持高點。

利機指出，因全球疫情影響，在家工作及遠距教學的新生活型態持續帶動需求，記憶體需求強勁，屬佣金模式交易的記憶體相關分別季增17%及年增10%，且第二季記憶體相關產品是近六年來歷史次高水準，另外，兩項主力產品第二季也維持小幅成長，封測相關較第一季成長4%、較去年同期成長14%，驅動IC相關則較上季小幅成長2%，利機整體第二季表現優於市場預期。

利機6月單月合併營收7,118萬元，月減少4%，年減2%，利機6月記憶體相關產品創單月歷史新高點，較5月成長18%、較去年同期成長27%，封測相關較去年同期成長8%，而驅動IC相關因轉單效應趨緩接單下滑，以致6月整體營收小幅衰退，但因佣金率提升，營業毛利不減反增。

利機股東會承認108年盈餘分配案，配發現金股利每股1.8元，配息率達七成。除息交易日訂於7月10日、最後過戶日7月13日、停止過戶期間為7月14日至7月18日，預計8月14日完成發放。

(時報資訊)