同欣電（6271）股東常會通過配息約2.43元，今（10）日進行除息交易，每股參考價145元。同欣電以上漲1.72％的147.5元開出，開盤即完成填息，最高上漲2.07％至148元，惟隨後跟隨大盤走低翻黑，一度下跌3.1％至140.5元，截至10點50分小跌約1％。

同欣電2020年6月自結合併營收7.85億元，月增14.33％、年增達41.77％，改寫歷史次高。帶動第二季合併營收20.62億元，季增5.6％、年增13.19％，累計上半年合併營收40.15億元，年增16.82％，均創僅次於2014年的同期次高。

觀察同欣電6月四大產品線營收，影像產品3.65億元，月增23.42％、年增達97.28％；陶瓷基板1.84億元，月增2.12％、年增5.78％；混合IC模組1.41億元，月增8.84％、年減16.75％；RF模組0.76億元，月增10.19％、年增達2.62倍。

同欣電第二季影像產品營收達9.5億元，季增34.15％、年增78.71％；陶瓷基板5億元，季減11.88％、年減28.28％；混合IC模組3.97億元，季減17.49％、年減21.8％；RF模組1.73億元，季減3.49％、但年增近1.06倍。

累計同欣電上半年四大產品線營收幾乎全數成長，影像產品16.58億元、年增達77.96％；混合IC模組8.78億元、年增7.1％；RF模組3.52億元、年增近1.14倍；僅陶瓷基板10.68億元、年減33.48％。

由於菲律賓因新冠肺炎疫情實施封城防疫，同欣電菲律賓廠受此影響一度被迫停工，使公司法說時下修第二季展望，預期將季減個位數百分比。不過，由於菲律賓廠復工進度超前，加上車用LED基板急單需求挹注，使第二季營收仍較首季成長，優於公司預期。

展望後市，隨著時序進入產業旺季，同欣電第三季營運動能看俏。其中，CMOS影像感測器（CIS）晶圓重組（RW）產能將按計畫提升至16萬片，看好下半年畫素32M以上的高階產品比重將提升。

其次，混合IC模組的超音波感測器需求因疫情而提升，加上客戶持續致力增加晶圓供給產能，預計需求自第三季末起可望開始放量。最後，同欣電已完成換股併購車用CIS封測廠勝麗、納為旗下全資子公司，自本季起納入合併財報，可望帶動第三季營收改寫新高。

(時報資訊)