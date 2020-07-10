美股昨夜互有漲跌，道瓊和標普下跌，那斯達克收漲0.5%，為10547點，再創歷史新高。全球疫情的緊張，讓投資者趨向謹慎，然中國股市連日的強勢，可望牽引港股向上。

周五香港恆生指數低開278點，失守26000點，隨後續跌328點或-1.25%，為25882點。國企股(H股)大跌183點或-1.72%，為10598點。紅籌指數先生後跌，暫跌0.4%。

中國人壽大跌3.5%，領跌藍籌股。

港股科技股上午走勢迴異於那斯達克昨夜表現，騰訊低開2.5%，隨後緩跌0.8%，暫報558港元，阿里低開1.8%，隨後接近持平，暫報261港元。美團跌1.9%，隨後小漲0.7%，網易跌1.6%，電商二哥京東跌0.7%。

今日港股有七檔新個股在港交所掛牌上市，思摩爾漲125%，歐康維視漲193%。目前內地企業赴港股上市現出熱絡行情，週四路透亦報導指出，阿里巴巴旗下螞蟻金服傳出有計畫赴港股上市，目前該公司估值為2000億美元。

阿里健康下跌3.8%，暫報22.6港元，據悉阿里健康大股東Innovare Tech以折讓約3~3.8%的配售價格，配售阿里健康約1.37億股。

(時報資訊)