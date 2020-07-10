世紀鋼(9958)旗下風電業務續旺，6月營收5.8億元創新高，月增率55.46%，年增率232.76%。第二季營收13.14億元也再創新高，季增率約11.1%。上半年營收24.97億元，同創新高，年增190.19%。

世紀鋼持續受惠離岸風電事業陸續投產，6月營收創新高，年增2.32倍。第二季營收亦再創新高；上半年營收同創新高紀錄，較2019年同期增加1.9倍。

世紀鋼今年風電事業的貢獻力度開始展現，預計今年起陸續出貨沃旭、CIP大單，加上傳統鋼構訂單增加，挹注單月營收平均年增近2倍。全年可望受惠離岸風電及傳統鋼構接單同步熱絡，今年業績成長動能強勁，法人估全年營收將創新高，比去年成長上看2倍。

展望後續，風電事業仍將持續成為未來兩年的業績成長動能，世紀鋼目前手上風電相關訂單執行時程約至2023年，傳統鋼構業務的訂單能見度看到明年第二季。

世紀鋼受惠風電長單進入營收認列期，第一季營收11.83億元，年增195%；毛利率提升約2個百分點至18%；營業淨利1.35億元；淨利歸屬母公司業主1.15億元，年增率702.69%，EPS 0.55元。

(時報資訊)