美國財政部海外資產控制辦公室（(OFAC）於美東時間9日宣布，對包括中共中央政治局委員兼新疆維吾爾自治區黨委書記陳全國在內的四名中國官員實施制裁，指控他們嚴重侵犯維吾爾族穆斯林的人權。此舉可能會進一步加劇中美緊張關係。

路透報導，被美方制裁的4名中國新疆官員，包括陳全國、新疆維吾爾自治區人大常委會副主任朱海侖、新疆維吾爾自治區政府副主席王明山，以及新疆維吾爾自治區公安廳黨委書記霍留軍。

一位美國官員指出，陳全國是目前被美方制裁的中國最高級官員，也是首次涉及中央政治局委員。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發聲明指出，美方還將對陳全國、朱海侖和王明山實施進一步的簽證限制，禁止他們及其直系親屬入境美國。

OFAC宣布，凍結上述4名中方官員在美國的資產，禁止美國人或在美國境內人士與他們進行財產交易。OFAC並稱，上述4名中方官員嚴重侵犯新疆少數民族人權，包括大規模任意監視、拘留維吾爾人。

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