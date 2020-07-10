在中美緊張關係升高之際，外媒援引一位美國官員表示，川普政府計畫本周敲定監管規則，將禁止美國政府從使用五家中資企業產品的公司購買商品或服務。這五家公司包括華為、海康威視、大華等。

路透報導，此項規定可能對那些向美國政府銷售商品與服務的公司產生廣泛影響，因為上述公司現在將需要證明自家沒有使用大華或海康威視的產品，即便這兩家公司是監控設備及監視器的全球暢銷品牌。

此外，海能達雙向無線電收發器、華為與中興通訊生產的通訊設備或智慧手機等行動設備也在該規定限制範圍內。

在日常營運中使用這五家公司的設備或服務的任一公司，在沒有獲得美國政府豁免的情況下未來將無法再向美國政府銷售商品與服務。

白宮預算管理局代理局長Russ Vought發聲明指出，「我們的國家面臨著來自中國等外國對手，試圖滲透我們的體系的巨大危險」，又指「川普政府通過全面執行聯邦採購禁令，讓我們的政府在對抗華為等邪惡網路方面保持強大」。

這項規定的目的不只是禁止政府機構使用華為及其他特定中國公司的產品，也是為了限制這些企業的影響力，官員稱這實際上是讓公司二選一，「看是要和美國政府做生意，還是要和中國公司做生意」。

根據美國政府責任署（GAO）的數據顯示，美國政府每年批准超過5,000億美元的合約。美國聯邦採購監管委員會（Federal Acquisition Regulatory Council）的這項規定將於8月13日生效。

(工商 )