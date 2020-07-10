三倍券數位綁定比率不到2成，KPMG數位科技安全服務執行副總謝昀澤表示，數位綁定比例低可能是消費者對於數位使用的不熟悉以及對資安風險的憂慮。

謝昀澤認為，每逢有大規模數位應用的時機，就是金融科技犯罪集團的潛在大商機。依據過去的經驗，近期與振興券使用相關的假預約、假行銷、假拍賣、假代領、假抽獎等多種假網站就會出籠，特別是這是近年政府為了特殊疫情的振興政策，民眾多半缺乏正確資訊，但又有疫情後小確幸的渴望，因此更促使有心人士，利用數位振興券進行各種網路犯罪。

KPMG數位科技安全服務副總邱述琛亦提醒參與數位振興券生態圈的機構與廠商，因選用數位振興券的民眾在優惠入帳前可以無限次重新綁定數位工具或卡片，不同業者間的系統必須介接核對與更新，方可重新計算累計消費額度，如何確保交易的正確性，將面臨相當難度的挑戰。

雖然信用卡、電子票證與行動支付業者都可以透過事後追討的方式追回不合規範的消費額度，但也要留意可能衍生的爭議與處理成本。

(工商 )