大立光（3008）法說會示警，6、7、8月拉貨動能差不多，讓法說會行情成為法會行情，不光大立光直接跳空，一路下殺，跌幅一度擴大至逾9％，回測4000元整數關卡壓力沈重，其他光學股臉色也不好看，玉晶光（3406）800元關卡失守，今國光（6209）也出現逾半根跌停。

大立光法說會投下震撼彈，第二季受到營收規模下滑以及產品組合變差影響，毛利率68.63％出現雙降走勢，分別較上季的69.8％及去年同期的69.6％，減少1.17個百分點及0.97個百分點；屋漏偏逢連夜雨的是獲利又被匯損大口一咬，提列了9.1億元的匯損，每股影響數達6.78元；再加上未分配盈餘稅達6.6億元，導致所得稅拉高，致第二季EPS一舉跌破40元關卡，只剩下37.19元，遠低於首季的50.1元及去年同期的48.84元。

就連展望第三季，公司看法也不樂觀，大立光執行長林恩平9日法說會中表示，大部分的客戶都有下修，目前看來，6月、7月及8月拉貨動能差不多。市場憂心，法人期待已久的旺季恐成泡影。

在多重利空發酵下，大立光10日股價兵敗如山倒，10點15分一度見到4005元低點，與4000元整數關卡只剩一線之隔，就連光學股后玉晶光也受牽累，股價同樣跳空開低。

雖然有法人力挺玉晶光，認為玉晶光和大立光雖同為iPhone 12系列主要鏡頭供應商，但大立光取得的高階機型7P與3D感測鏡頭比重較高，而玉晶光則以低階機型7P、前置相機、ToF接收器鏡頭佔比為高。玉晶光受惠於後置相機7P鏡頭方面供應比重達40％，再加上出貨品項多為5.4吋與低階6.1吋機型，在新機出貨後，ASP（平均銷售單價）有望再往上提升，表現優於現行5P鏡頭佔比逾6成的產品組合，不過「覆巢之下無完卵」，在智慧型手機前景堪憂下，法人助拳只減緩了玉晶光的跌勢，並無助於股價守住800元大關。

(工商 )