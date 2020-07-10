後疫情時代，許多實體活動因此喊停，全球消費型態與生活模式產生重大轉變!像是過去七年以實體比賽為主的「TEAM20建築與規劃新人獎」，今年也排除萬難改為線上比賽，並且擴大規模，除了過往既有的兩岸三地建築系學生參賽以外，也邀請其他地區，如東南亞及歐美建築學院加入這次建築界的盛事，參賽作品高達211件，熱烈程度更勝以往!

由兩岸城鄉統籌規劃暨產業聯合會、成功大學建築學系、天津大學建築學院、華南理工大學建築學院、臺灣都市計畫學會、皇延創新股份有限公司等六大單位主辦，樺晟集團、圓剛科技、大同鋁業股份有限公司與老虎牙子贊助舉辦的「第八屆TEAM20建築與規劃新人獎」，希望建立一個傾聽青年建築人的聲音並促進建築圈全方位交流的平臺，讓二十世代青年的新銳視野可以被看見聽見。自2013年以來舉辦至今，累計參賽件數已超過600件以上，許多建築系畢業生一生一次的畢業設計作品都因此比賽而得以保存下來，對建築與規劃系學生或建築相關業界人士來說，是相當難能可貴的資產。

而為了維持比賽一貫的公平公開，「第八屆TEAM20建築與規劃新人獎」將在7月10日星期五上午十點半與下午四點，點選連結直接加入會議：https://www.youtube.com/watch?v=_8kRSv_9IPM；線上直播初賽參賽者作品分組與評審分組的抽籤過程，力使線上比賽等同現場比賽，讓參賽者如同親臨現場。

特別的是，由於今年採線上書面審查，參賽者免去舟車勞頓，所以「第八屆TEAM20建築與規劃新人獎」報名情形比過去七年都來的踴躍!除了以往參與的各大知名頂尖高校，如清華、同濟、東南、天津、哈爾濱工學、華南理工、重慶大學、西安建築科技、華中科技大學、湖南大學、上海交通大學等各學校推薦的優秀作品!參賽作品甚至囊括西班牙、墨西哥、巴基斯坦、孟加拉與東南亞國家!可謂高手雲集，盛況空前!在後疫情時代，全世界的建築系畢業生仍得以在線上群聚一堂，更顯得此次比賽的意義非凡與難能可貴!

「第八屆TEAM20建築與規劃新人獎」評審陣容更是涵蓋包含來自印尼、馬來西亞、越南、葡萄牙、摩洛哥、墨西哥與厄瓜多…等地的青年建築師。並且為了讓比賽更全面，主辦單位也找來不同領域的專家當評審，EX:專攻東南亞特殊濕地型態永續建築與電腦輔助建築設計的馬來西亞理工大學教授Ahmad Sanusi Hassan，從探討自然與人的關係，到文化地域的歷史等等多元角度評分，突顯參賽作品的亮點!此外，今年還特別增加了最佳人氣獎，邀請網友一起當評審，票選出心目中最喜歡的設計作品，拉近建築設計與人們的距離!

「第八屆TEAM20建築與規劃新人獎」，於7月10日線上抽籤分組完畢後，將於8月7日公佈決賽名單。

(工商 )