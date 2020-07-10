櫃買中心今（10）日表示，帝圖科技文化公司（6650）今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是文化創意業。

根據櫃買中心資料顯示，帝圖科技文化公司成立於民國98年2月間，董事長兼總經理為劉熙海，主要經營業務是實體藝術品拍賣、藝術電商、藝術廣告服務等，送件時資本額為1億7,864萬元。該公司去（108）年營收1億793萬元，稅前盈餘2,222萬元，稅後盈餘1,622萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.06元。

(工商 )

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