帝圖今日送件股票上櫃案 11:122020/07/10 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（10）日表示，帝圖科技文化公司（6650）今日送件申請股票櫃檯買賣，產業別是文化創意業。 根據櫃買中心資料顯示，帝圖科技文化公司成立於民國98年2月間，董事長兼總經理為劉熙海，主要經營業務是實體藝術品拍賣、藝術電商、藝術廣告服務等，送件時資本額為1億7,864萬元。該公司去（108）年營收1億793萬元，稅前盈餘2,222萬元，稅後盈餘1,622萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.06元。 (工商 ) #帝圖 #櫃買中心 #送件 #上櫃案 #送件申請 也許您會感興趣 財經熱門新聞 從陷入瓶頸到大啖華為轉單 台積電叛將300天神助攻陸晶圓龍頭 - 財經 散戶崩潰！史上最狂妖股搶不到 他驚喊恐怖價位 - 財經 1分鐘讀財經》散戶小心！大立光法說 嚇壞一票法人 - 財經 英國擬全面淘汰華為設備 電信商爆嚴重後果 - 財經 慘…股王落難！專家爆旺季變悲劇 兇手是它 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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