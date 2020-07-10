上市櫃公司6月營收今（10）日將截止公告，據統計，目前約1,100家公司公告，其中，有接近150家公司第2季營收季增及年增都超過2成，顯示公司營運成長動能強，進一步篩選第2季單季營收50億元以上，且季增及年增都達2成，計有國巨（2327）及華碩（2357）等19家公司。

據統計，這19家公司包括國揚、華固、台船、達欣工、技嘉、中菲行、精元、金像電、GIS-KY、台郡、國巨、中磊、微星、順達、聯茂、華碩、緯穎、奇鋐及亞德客-KY等。

(工商 )