美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）當地時間9日在「皇家國際事務研究所」（Chatham House）針就全球貿易發表講話。萊海澤批評大陸與韓國以國家政策補助產業的作法，也批評歐盟對美國有多項貿易壁壘，說這些國家都採取貿易保護做法，對美國不利。

萊海澤表示，目前美國需要停止大陸在經濟部分的進逼，也就是在經濟方面，美國需要創造對自己有利的規則，基本上就是那些同時擁有市場導向經濟，以及國家計畫經濟體制的國家。「所以美國必須找出新規則。第一階段美中貿易協議就是嘗試在找出那種規則。」

他舉鋼鐵業為例，說因為大陸政府對鋼鐵補助，導致大陸鋼鐵能夠以「具威脅性」的方式傾銷到美國。

針對川普政府向大陸、加拿大、墨西哥以及歐盟等國家實施高關稅，但實際上經濟負擔卻落在美國消費者身上，萊海澤說，川普政府的做法是希望保護美國製造業，但如果因此傷害了美國消費者，未來政策也會漸漸地調整來尋求平衡。

萊海澤認為，目前天平傾向「省錢」那邊太多，企業們討論將工廠搬去大陸，搬去越南，這邊省一點，那邊省一點，現在政府將這天平拉回來一點，他認為目前還不算太過份。

萊海澤表示，美國外交政策複雜，包括經濟、國防、網絡安全等等，而從他主管的經濟層面來說，第一階段美中貿易協議是非常重要的一步，當中包括了知識產權的保護、大陸向美國購買更多商品等等。

針對FBI局長克里斯多弗雷（Christopher Wray）說，大陸對美國知識產權的盜竊，是歷史上最大的技術轉移，對美國形成巨大威脅，萊海澤表示，這就是為什麼他在2017年就對大陸發起長達8個月的301條款調查。不過他也提醒，大陸並不是一個人，而是一個巨大的、複雜的集合體，在那有不同的規範與做法。

被問到美陸貿易談判和美陸戰略的最終目標是什麼時，萊海澤回答：「我不知道終極目標是什麼。目前我們需要停止中國在經濟部分的進逼，也就是在經濟方面，我們需要創造對我們有利的規則，基本上就是那些同時擁有市場導向經濟，以及國家計畫經濟體制的國家。所以我們必須找出新規則。第一階段美中貿易協議就是嘗試在找出那種規則。」

「那些規則排除所有在印度或是對香港的進逼，那些全部都排除，只關注在這一點上，你做得到的範圍之內，創造對大家都有利的規則，這就是美國的利益。我們還沒做到那個」，萊海澤說，「但概念就是，我們應該要有規則，來應付某些並沒有市場經濟導向的國家。所以我們正在嘗試的是創造規則，如果可能的話要對大家都有利，如果做不到的話，那我們就將淪於混亂當中。基本上這就是我的看法。我不知道這是否代表我們要退出世貿組織，但有可能。」

萊海澤批評歐盟進行許多對美國不公平的貿易補助，而美國與英國貿易談判許多部份在世界貿易組織當中已經延宕多年，他說世貿組織「搞砸了「（screw up）。萊海澤說現在正是要對世界貿易體制進行根本性改革的時機，但現在世界第二大經濟體大陸，是屬於國家資本體制（state capitalism），他不認為世貿組織能夠有效處理這樣的情況。

而就美國國內而言，許多大公司在海外註冊來規避交稅給美國政府，萊海澤表示必須要解決，雖然在之前國會的減稅法案當中有提出解決方案，但最終因為國內政治因素而被拿掉。而這對美國製造業產生負面影響，川普總統也對此感到很不滿。

(中時 )