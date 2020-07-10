看來七六人明星中鋒恩比德相當擔心自己感染新冠！相較於隊友只戴口罩登上飛往奧蘭多的專機，恩比德不僅戴口罩，更穿全套隔離衣與戴手套，如此謹慎小心的防護措施還被拍成影片，老鷹後衛崔楊不禁吐槽，「這傢伙真的太逗趣了！」

恩比德這段從下車就由專人協助穿上隔離衣的影片，短短幾小時內就吸引兩百多萬人次點閱，連他自己也發布IG動態，「要不變成有錢，要不就死在致富的路上，奧蘭多，我們來了。」火箭前鋒柯文頓隨即回覆，「你要去實驗室做實驗嗎？」

不過才剛抵達奧蘭多的「隔離泡泡」，恩比德馬上嫌棄隔離區內的伙食太差，發布IG限動表示，「我肯定會減重50磅(約22.7公斤)，我離開時或許會變回之前超瘦模樣。」從照片當中可以看到菜色雖然豐富，牛排卻已完全烤到焦黑了。

除了恩比德抱怨伙食太差，獨行俠明星後衛東契奇則是相當無奈飯店房間無線網路速度太慢，他貼出自己想要下載足球遊戲的畫面，更寫著，「竟要下載16小時，這裡無線網路好棒呀。」看來整個奧蘭多的復賽隔離環境還有不少改善空間。

(中時 )