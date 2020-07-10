國民黨團踢爆，總統府祕書長蘇嘉全外甥、唐榮總經理張仲傑任內涉4起弊案，經濟部查察認為確有疏失，卻僅以密件發文給唐榮要求檢討改進，不料，當天開記者會爆料的黨團總召林為洲、藍委孔文吉辦公室接連接到恐嚇電話，對方除飆罵三字經，還開嗆「你們現在要怎麼樣，是要吃土豆還是啃芭樂」，令接到電話的助理膽顫心驚，今向刑事警察局報案。

國民黨團總召林為洲表示，前天開記者會揭露唐榮總經理張仲傑4大弊案後，經濟部政風室不敢公布調查結果，僅以密件處理，經吹哨者告密後，張仲傑立即辭職，等於承認弊案屬實，不料，爆料後，他和當天開記者會的藍委孔文吉接連間到恐嚇電話。

「難道台灣是黑道治國？」，林為洲質疑，昨天下午辦公室接到操著台語口音的恐嚇電話，開嗆「你們現在要怎麼樣，是要吃土豆還是啃芭樂」；接到電話的實習生表示覺得有點可怕，不知道對方要對他做什麼。

藍委孔文吉透露，前天開完記者會後，就趕往花蓮吉安鄉召開土地協調座談會，接著助理的手機響起，接起隱藏號碼的來電後，才發現是恐嚇電話，對方指稱爆料後對唐榮公司傷害很大，接連兩天都接到此類恐嚇電話。孔文吉助理還原，對方一開始就飆罵三字經，後來劈哩啪啦一連串開罵。

藍委陳玉珍表示，立委行使職權揭弊，沒想到民進黨政府如此害怕，人民有免於恐懼的自由，將向刑事局報案；藍委鄭正鈐質疑，恐嚇國會議員恐是系統性包庇、貪腐的一環；藍委葉毓蘭呼籲警察把此案列為重大刑案來偵辦；藍委林思銘說，刑事局一定要揪出幕後影舞者，將此案查個水落石出。

與會的刑事局副局長李西河表示，立即受理此案，將積極偵辦，警政署相當重視立委的人身安全、住居所、服務處，未來會加強安全防護。

(中時 )