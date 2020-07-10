民進黨高雄市長參選人陳其邁10日到傳統被認為選民結構偏藍的鳳山工協市場拜票。他強調，拉票不分藍綠，也不分地點，選舉是要爭取所有市民認同跟支持，也透露大型的競選活動已規畫邀請蔡英文總跟跟閣揆蘇貞昌站台。

陳其邁說，2018年他選輸巿長，在敗選時也提過，希望不管支持韓國瑜還是他的人，都是高雄市民，也呼籲愛與包容。未來假如能擔任市長，還是會抱持同樣心情。畢竟大家都住在這座城市，不分藍綠、禍福與共、生死相依。

被問到江啟臣、柯文哲，都已來輔選，民進黨主席蔡英文什麼時候要來？他回答，行程規畫還是以拜票為主，就是勤走基層，上山下海、天涯海角，先走過一輪再說。但大型競選活動還是會規畫請蔡總統，或蘇院長來站台。

國民黨說他哽咽是在對外討拍，陳其邁回應，國民黨從2018年到現在，從說敗選者聯盟到現在的酸言酸語，他是很感謝對方的批評，能讓他不斷反省檢討，也讓他能夠更努力，更用功，成為一個最能夠照顧市民的市長。

至於對手國民黨李眉蓁到早餐店，日前到蓮池潭，被形容是跟著他的路走，陳其邁表示，對方行程他沒有評論，不過市政發展，像青年就業、捷運興建等，是大家關心的，期待對方能針對產業問題多著墨，行程部分就尊重。

(中時 )