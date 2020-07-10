英國電信商沃達豐（Vodafone）、英國電信於倫敦時間9日示警稱，如果英國政府要求迅速從行動網路中移除中國資通訊設備大廠華為所生產的電信設備，可能會影響英國經濟從新冠肺炎疫情危機中復甦。

路透報導，沃達豐與英國電信高層均表示，如果要移除英國電信系統內的華為設備，可能需要5至7年，涉及的費用高達數十億英鎊。

上述兩家公司擁有大量華為設備，而公司高層9日在英國國會委員會中指出，英國政府1月容許華為參與5G網路最多達35％，並禁止華為進入該系統最敏感的部分。對此，該等公司已減少對相關設備的依賴，包括在參與供應商數量方面。

沃達豐網路主管Andrea Dona表示，最少需要5年時間移除所有華為設備，涉及數十億英鎊。英國電信科技總監Howard Watson認同Andrea Dona的說法，且認為7年時間是較合理的估計，成本預估超過5億英鎊。

英國希望鼓勵新參與者進入市場，減少對華為設備的依賴。目前華為在歐洲市場的主要競爭對手有愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）。

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