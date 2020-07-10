政府振興三倍券即將上路，交通部台鐵局為避免民眾走漏洞換現金，今公布使用規定，透過紙本三倍券不可退票，但可以免費換票1次，第2次則須開始收手續費。

台鐵表示，紙本三倍券可以購買台鐵局車票及商品，如一般個人票、團體票、TR-PASS票券、定期票、周遊券、單日郵輪式列車票、台鐵夢工場、台鐵便當本舖實體店面銷售之便當、商品及飲食類。

依據「振興三倍券發放辦法」第8條規定，紙本三倍券之使用限制為「不得找零、轉售、兌換或退換現金」。使用紙本三倍券購買台鐵車票皆「不得退票」，該筆交易僅少部分金額為使用紙本三倍券支付，其他大部分為現金支付，仍不得受理退票，但可以換票。換票不限制次數，且第1次換票免收手續費，第2次以上換票需收取手續費（以現金支付），換票均依台鐵局現行規定辦理。

已綁定數位三倍券的電子票證，比照現行乘車規定，其回饋機制由電子票證公司轉請經濟部認定。信用卡及行動支付購票、退票無論是否綁定數位三倍券，均比照現行規定辦理，其回饋機制係由發卡銀行及行動支付業者轉請經濟部認定。

另紙本三倍券不適用電子票證加值、超商及郵局代售車票付款、車站（車上）補票、鐵公路聯運票、行李暫存及包裹業務、Joint-Pass票券、自動售票機儲值卡、貨運業務、專列及客廳車等租用車廂、車上銷售便當、商品及飲食類等服務。

(中時 )