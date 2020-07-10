據中央紀委國家監委網站消息，據統計，截至6月30日，追逃追贓「天網2020」行動共追回外逃人員589人，其中黨員和國家工作人員152人。

中央紀委國家監委表示，在今年暴發新冠肺炎疫情的背景下，國際追逃追贓一刻不停歇，「天網2020」行動捷報頻傳，彰顯了黨中央有貪必肅、有腐必懲的鮮明態度和有逃必追、一追到底的堅定決心，充分釋放了監察體制改革形成的制度優勢，體現了追逃追贓領域治理效能不斷提升。

作為「天網2020」行動的一部分，今年4月至12月全國紀檢監察機關繼續開展職務犯罪國際追逃追贓專項行動。專項行動啟動兩個月後，外逃加拿大的「紅通人員」、原鐵道部運輸局營運部調研員（正處級）海濤回國投案。

「海濤的回國投案充分證明，連續開展多年的『天網行動』已經產生了顯著的震懾效應。」北京科技大學廉政研究中心主任宋偉認為，「同時，職務犯罪國際追逃追贓專項行動具有很強的針對性，進一步提升了『天網行動』的成效，強化了國際追逃追贓的行動力，使得外逃貪官無處藏身。」

而中央紀委國家監委網站早前通報，4月28日，「紅通人員」胡亦品在越南落網並被遣返回大陸；5月31日，「紅通人員」強濤、李建東在緬甸落網並被遣返回大陸。胡亦品和強濤、李建東都是今年新增的外逃監察對象，分別是國有企業和金融領域工作人員，三人均於3月出逃，不到3個月即被抓捕回國。

「加強國企、金融領域追逃追贓工作，對於擰緊反腐敗鏈條，保證國企、金融機構持續健康發展，維護金融安全等意義重大。」中央追逃辦有關負責人表示，「疫情不會阻擋追逃追贓工作步伐，回國投案才是唯一正確出路。我們將不斷深化國際司法執法合作，通過強有力的法律手段將負隅頑抗的外逃人員緝拿歸案。」

(中時 )