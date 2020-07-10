台北市大橋頭幫角頭，綽號「柳丁」的劉丁柱，因涉及多起暴力討債糾紛，並引發討債毆人致死案件，台北地檢署偵查後，10日依違反《組織犯罪條例》，將劉等10人起訴，至於殺人罪部分，由士林地檢署偵辦。

檢方起訴指出，劉丁柱擔任天道盟太陽會大同分會的會長，並指示綽號「小隻」的陳姓男子擔任副會長，還登記太陽會大同分會的成員名單，劉再將名單交回天道盟太陽會，領取天道盟及太陽會分階級的徽章，並為幫眾提供黑色西裝，由劉率領出席公祭時，幫眾必須穿著別有徽章的黑西裝，並以「太陽集團大同會長劉丁柱」的名義贈送花籃，彰顯黑道勢力，還制定追討債務的標準作業流程，指示幫眾以強暴、脅迫、恐嚇等手段追討債務。

劉丁柱以幫眾在去年11月藉著綽號「糖糖」的李某，與醫美診所的吳、潘2名醫師自港返台，攜帶超量藥品被海關查扣，李某並沒有遭行政裁罰或刑事責任的損害情況下，以恐嚇方式勒索潘生醫師10萬元。

此外，劉丁柱在大稻哉公園及地下停車場出口附近擺設社壇及攤位遭警方勸阻撤離，劉因此懷疑是因迪化街商圈發展促進會檢舉才被警方勸離，除了指派幫眾向促進會的徐姓會長施壓，更在促進會陳姓總幹事低聲下氣向劉道歉後，還一再恐嚇威脅要害陳的生命安全。

今年4月間，劉丁柱以投資名義借了60萬元給經營水產生意的吳姓男子，11月間吳男還清債務向劉丁柱索討借錢時簽立的支票，劉藉詞拖；今年3月間劉遭槍擊，竟然將吳男約到辦公室誆稱債務沒有還清，如今他遭到槍擊需要錢買武器，限制吳的行動自由，逼迫吳簽下100萬元的本票，還播放楊姓、徐姓幫眾在堂口討債將被害人毆打致死的影片，迫使吳交付財物。

警警方經長期蒐證後蒐證，5月間兵分10路前往劉男的住處及堂口，劉及幫眾逮捕到案，還搜出子彈、防彈衣、刀械、棍棒、信號彈、帳本、毒品咖啡包、海洛因、安非他命等證物。

(中時 )