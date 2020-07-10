近日，四川省內江市一名崔姓男子和朋友在戶外吃宵夜時，所有人的頭髮突然全都豎了起來；而當時天氣良好，附近也沒有變壓器，一行人雖摸不著頭緒，仍笑鬧著錄下當時的影像並PO上網；然而，卻有專家在看過影片後表示，「遭雷擊風險高」。

根據《香港01》、《新唐人電視台》等媒體綜合報導，當天崔男和2名友人共3人唱完歌後，便到一個商場的露天場地吃宵夜，沒想到頭髮卻突然豎了起來；崔男表示，當時沒有打雷閃電，附近也無任何變壓器之類的物體，而除了頭髮離奇豎起來之外，身體並沒有其他異樣，且離開該處後，這詭異的現象便沒有了。然而，奇怪的是，當崔男隔日再到相同地點，卻依然出現頭髮莫名豎起的現象，令他百思不得其解。

根據《ETtoday》報導，香港中文大學物理系高級講師湯兆昇，在看過這則新聞後表示，如果影片屬實，那麼當時崔男3人其實正處於十分危險的狀態。湯兆昇指出，頭髮會豎起來是因為靜電所導致，但附近卻沒有會引起靜電的設備，唯一可能就是當時天空的雨雲累積了很多電荷所造成，「短時間內可能就會因為強大的電場出現雷擊，被電到或電死的風險很高。」

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(中時電子報)