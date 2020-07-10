監察院今天公佈2020總統大選政治獻金收支結算表，民進黨正副總統候選人蔡英文與賴清德的政治獻金，在收支相抵後，餘額為負2413萬5237元，而國民黨候選人韓國瑜、張善政，收支相抵後，剩餘3019萬5617元。其中，可發現國民黨給韓陣營600萬元，民進黨給蔡陣營1萬4500元。

蔡英文與賴清德的政治獻金，收入總共為5億6476萬1629元，其中個人捐贈3億3814萬8598元、營利事業捐贈1億6056萬9287元、政黨捐贈1萬4500元、人民團體捐贈644萬2000元、匿名捐贈5956萬5732元、其它收入2萬1512元。超過3萬元之收入合計4億3413萬7435元，金錢收入5億6079萬6829元、非金錢收入396萬4800元。

蔡陣營總共支出5億8889萬6866元，人事費用6791萬3244元、宣傳支出3億2586萬1233元、租用宣傳車輛429萬5657元、租用競選辦事處2920萬9856元、集會1億179萬6817元、交通旅運659萬742元、雜支2567萬40元、返還捐贈2682萬5174元、繳庫26萬6340元、公共關係費用46萬7763元。其中，超過3萬元支出合計5558萬2852元、金錢支出5億8493萬2066元、非金錢支出396萬4800元。

韓國瑜與張善政的政治獻金，總共進帳4億5631萬823元，包括個人捐贈3億7112萬9494元、營利事業捐贈4526萬3389元、政黨捐贈600萬元、人民團體捐贈123萬400元、匿名捐贈3267萬6370元、其它收入1萬1170元。另外，超過3萬元收入合計1億9972萬4505元，金錢收入4億5460萬920元、非金錢收入170萬9903元，還申報購買金錢以外的財產6萬1000元。

韓陣營總共支出4億2617萬6206元，其中人事費用638萬8387元、宣傳支出3億8128萬6374元、租用宣傳車輛168萬3343元、租用競選辦事處93萬2371元、集會支出2351萬1551元、交通旅運340萬1994元、雜支739萬5366元、返還捐贈157萬6820元。此外，超過3萬元支出合計4億2326萬9731元、金錢支出4億2446萬6303元、非金錢支出170萬9903元，結算日專戶存款餘額2373萬1674元。

親民黨候選人宋楚瑜、余湘收入總計3183萬4074元，支出為6187萬6751元，收支相抵後，虧損3004萬2677元。

(中時電子報)