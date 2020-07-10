英國兩大電信商警告，如果英國政府要求快速排除華為製造的5G電信設備，恐導致使用者斷訊，並耗資數十億英鎊，嚴重恐影響經濟復甦。

美國政府封殺大陸電信設備商華為，並要求盟國共同抵制。今年1月，英國首相強生決定有限度開放華為參與英國5G建設，引發英美關係緊張。在美方施壓下，強生5月改變立場，擬禁止英國電信公司使用華為5G設備，目標是在2023年前，將大陸設備排除在英國5G基礎設施之外。

外媒報導，全球第二大的通訊網路公司沃達豐集團（Vodafone）表示，若被迫更換華為電信設備，需耗資數10億英鎊，英國電信（BT）也稱至少也要耗資5億英鎊。

此外，英國電信也警告，若要在3年內將華為設備從英國電信基礎設施中完全排除是不可能的，恐使全國使用者面臨訊號中斷；沃達豐主管也稱，這將導致訊號中斷數天。這兩家公司也提到，至少需要5~7年的時間才能完成這項作業。

(中時電子報)