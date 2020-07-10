面對夏季高溫持續創新高，行政院規劃在2年內對中小學全面加裝冷氣，只是後續的電費、維修經費尚無定論。對此，國民黨團今提出《國民教育法》、《高級中等教育法》修正草案，要將冷氣列入教室必要設備，如此一來，讓電費與維修成為政府的責任，讓受教權能真正得到公平的對待。

蘇貞昌日前拋出全國中小學每間教室均裝冷氣的政策，預計2年內安裝完畢。只是，相較於冷氣機本身，電費與維修的支出將更可觀。依照現況，多數有裝設冷氣的教室，其電費多由家長方面共同負擔，因而形成「都會區學校裝冷氣也吹冷氣、偏鄉學校即便裝冷氣也不敢開冷氣」的怪現象。

因此，國民黨立委蔣萬安、林奕華等人，今召開記者會，呼籲政府若要讓所有學生都能擁有公平的受教權，那麼，冷氣加裝後的電費、維修費，就必須以「入法」的方式從根本解決。

蔣萬安說，國民黨從規劃前瞻基礎建設時就主張替高中以下裝冷氣，日前也獲得朝野黨團，同意在前瞻第二期預算籌編案，通過國民黨團提出的附帶決議，讓學校加裝冷氣列入二期項目之一。

只是，蔣萬安說，很多地區裝了冷氣，卻因為沒有經費讓學校不敢開，這其實只是造成另一種形式的不公平與浪費。「台灣有許多家庭連孩子的營養午餐都很難繳出來，更何況是加裝冷氣候的電費支出呢？」受教權本該平等，不應城鄉的差距，造成一個台灣、兩個世界。

蔣萬安強調，教育是百年大計，面對貧富帶來的學習資源不平等，政府必須找出財源與解決辦法。而歸根究柢，就是透過修法，讓安裝冷氣成為國民教育的必備品，如果蔡政府不願面對這個問題，那麼，即便2年後所有學校都有冷氣，最後不敢開啟冷氣的學校絕對不會是少數。

因此，蔣萬安說，國民黨團黨團正式針對《國民教育法》、《高級中等教育法》提出修正草案，要將冷氣與電力設備，列入教室的應備設備，讓電費與維修成為政府的責任，讓受教權得到公平的對待。

林奕華則說，國民黨長期主張高中職以下學校加裝冷氣；今年立院質詢國發會前主委陳美伶時，也一再提出要求，當時陳美伶就承諾納入評估。如今行政院願意宣布在2年內加裝冷氣，對國民黨來說，更重要的就是透過修法，由政府負責電費與維修，如此一來才能真正解決受教權不公的問題。

(中時 )