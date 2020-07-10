+0又沒了！中央流行疫情指揮中心今（10日）宣布，新增2例境外移入個案，將於下午2點召開臨時記者會說明，由指揮中心發言人莊人祥說明，同時也將一併說明「哈薩克不明肺炎」等相關事宜。

目前國內確診病例有451例，分別為360例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡。

(中時電子報)