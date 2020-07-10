新增2例境外移入 指揮中心下午2點開臨時記者會說明 11:372020/07/10 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心發言人莊人祥。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 +0又沒了！中央流行疫情指揮中心今（10日）宣布，新增2例境外移入個案，將於下午2點召開臨時記者會說明，由指揮中心發言人莊人祥說明，同時也將一併說明「哈薩克不明肺炎」等相關事宜。 目前國內確診病例有451例，分別為360例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡。 (中時電子報) #新冠肺炎 #境外移入 #臨時記者會 #新增 #莊人祥 #生活 #台灣 #哈薩克不明肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 菲傭台轉機抵港確診 美新增4.5萬例 04:102020/07/06 生活新聞 假Coser女「掀裙露黑森林」慘了... 女子現身到案說明 16:312020/07/06 社會 港股收漲近千點 成交創逾兩年新高 16:512020/07/06 財經 陸新增9職業 納入帶貨網紅 04:102020/07/07 焦點新聞 京疫收尾 連8天新增確診個位數 04:102020/07/07 話題觀察 防疫閉館4個月 羅浮宮重啟 04:102020/07/07 國際大事 Audi車主專屬禮遇全心啟動 「Audi Point 點點入心禮」暖心登場 12:022020/07/08 汽車情報-優惠快訊 《國際社會》再破60例 南韓新冠肺炎單日確診急彈 14:492020/07/08 財經 日月潭萬人泳渡 外國客止步 04:102020/07/09 地方新聞 《日股》東京新增確診破200 日經指數漲幅回吐 16:142020/07/09 財經 生活熱門新聞 未來高溫破40度恐成真 專家：這三地區將成台灣最熱地區 - 生活 搶中衛口罩！Yahoo奇摩今天開賣3顏色 各通路懶人包 - 生活 威力彩上看14.6億！3生肖好運爆發 有機會發橫財 - 生活 中衛口罩搶起來！Yahoo奇摩、PChome24h今開賣 - 生活 變頻冷氣開整天不用關？網曝真實經驗...一看電費驚呆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。