南韓首爾市長朴元淳9日留下疑似遺書後失聯，經警方搜索後，於10日凌晨於北岳山一帶發現其遺體。根據韓聯社報導，首爾市政府公開了市長遺言，表示「對不起大家」，並希望自己的骨灰撒在父母墳上。朴元淳離世震撼南韓政壇，除了各界表達弔唁之外，首爾市也決定替市長舉行特別市葬。

報導指出，朴元淳已由首爾市政府公開，內容不多僅四句：「我對不起大家，感謝在這一生中與我生活的每一位，我留給家庭的只有痛苦，真的對不起。希望火葬後，骨灰能撒在父母墳上」。

樸元淳的遺體被安置在首爾大學醫院，首爾市政府行政局長金泰均表示，首爾市長在職期間身亡尚屬首次，因此首爾特別市葬也將首次舉行。首爾市將於當天在市政府大樓前設置焚香所，供市民追思悼念。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)