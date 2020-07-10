雖然華爾街那指昨夜再創天花板新高點，然今日上午亞洲主要股市呈現低迷，韓股市場氣氛萎靡，因擔心主要經濟體特別是美國隱約將爆發第二波大流行。

周五午間南韓KOSPI指數下挫15點或-0.7%，為2152點。

美國周四爆出每日確診人數首破六萬人，佛羅里達州和德州仍為重災區，死亡人數續攀高。對疫情的憂慮拖垮了道瓊和標普昨夜表現。

南韓今日新報46名確診病例，累計達13338病例數。新增病例數的趨緩，周四則新報50名，更早多超過60名。然衛生部官員警告，觀察零星地區的群聚感染正在上升，不能鬆懈。

上午主要大型股皆走低。科技股亦出現不同於那指的走勢，三星電子持平，SK海力士跌0.24%。三星生物製藥跌1.48%，樂金化學在昨日因印度工廠南韓主管遭羈押而出現下跌，今日小跌0.37%。

在美元近期走軟的趨勢下，韓元上午則下跌，1201韓元兌一美元。

(時報資訊)