台中市長盧秀燕強調，文華高中站捷運宅將成為捷運土開場站的領頭羊，活絡捷運沿線軌道經濟。（盧金足攝）

台中捷運綠線進度已達93％，拚年底通車，台中首座捷運宅文華站10日舉行上梁。（盧金足攝）

文華高中站今日進行住商共構大樓上梁儀式。（盧金足攝）

台中捷運綠線文華高中站基地。（模擬圖台中市府提供／盧金足台中傳真）

龍寶建設董事長張麗莉出席捷運文華高中站住商共構大樓上梁儀式。（盧金足攝）

台中首件捷運宅文華高中站今日完成上梁，捷運就停在捷運宅家門口，預期將帶動台中房市熱潮。（盧金足攝）

台中捷運綠線進度已達93％，拚年底通車，台中首座捷運宅文華站10日舉行上梁，文華高中站土地開發共構基地位於文心、河南路口，為台中首件由單一地主行使優先投資權，並成功招商簽約住商共構大樓，地上28層、地下6層，包含198戶住宅及2戶店鋪，市長盧秀燕表示，未來捷運宅興建完成後，民眾一下樓就可搭捷運，非常便利，感謝地主、投資人與市府共同合作，讓軌道發展更加順利。

文華高中站今日進行住商共構大樓上梁儀式，盧秀燕出席時指出，10多年前她擔任立委時積極爭取台中捷運，現在終於將在年底完工通車，沿線主要車站進行聯合開發，可規畫住宅、商場、公共設施等，將可促進周遭繁榮發展，其中文華高中站是第一個上梁的共構站，感謝冠德建設公司、世義貿易共同合作開發。

「未來台中捷運票價20元起跳，每2公里增加5元，比其他城市捷運以每1.5公里增加5元還便宜，為全台票價最低的捷運」，盧秀燕說，捷運上也跟其他縣市規定一樣不能吃東西，更多捷運相關管理辦法，市府未來將陸續對外發布。

文華高中站的誕生，捷運出入口及開發大樓皆由投資人興建，透過公私部門的相互合作，由投資人整合私地主取得土開用地及開發權，減少公部門用地取得成本及經費籌措難題，讓捷運推動更順利，盧秀燕強調，文華高中站捷運宅將成為捷運土開場站的領頭羊，活絡捷運沿線軌道經濟。

交通局長葉昭甫強調，文華高中站住商共構大樓為捷運綠線首件引入公共運輸導向開發模式、完成開發的場站，爭取地主共同參與開發，降低土地取得成本，捷運出入口及開發大樓皆由投資人興建，透過公私部門相互合作，創造地主、機關、投資人三贏。此案預計明年取得使用執照，總銷金額上看30億元。

台中捷運綠線規畫6站7處土地開發共構站，分別位於文心天津路口、文心崇德路口、文心河南路口、文心櫻花路口、文心台灣大道口兩處以及文心五權西路口，採用公共運輸導向開發模式，以捷運車站為核心，透過民間與公家合作，共同開發土地，可規劃商辦、酒店、住宅等高價值空間，促進周邊經濟發展。

交通局說，除了文華高中站土地開發場站外，市府已於5月4日辦理文心崇德及文心櫻花2處土地開發場站線上招商說明會，市場反應熱烈，詢問度相當高；另因文心、崇德路口基地與文心、櫻花路口基地區位優異，周邊經濟發展成熟，預估總銷金額上看27億元與17億元，歡迎市場潛在投資人遞件申請。

投資人冠德建設公司董事長馬志綱表示，冠德有十多個捷運場站開發經驗，與台中市府是合作夥伴關係，台中首件捷運宅文華高中站完成上梁 捷運停在家門口，預期將帶動台中房市熱潮。

今日上梁典禮，盧秀燕、市議員黃馨慧、張廖乃綸、交通局長葉昭甫、投資人冠德建設公司董事長馬志綱、世義貿易公司總經理張霖森、龍寶建設董事長張麗莉等人都出席祈福工程順利。

(中時 )