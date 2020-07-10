◎熱翻了！氣象專家：高溫炎熱持續到月底

根據稍早氣象局預報顯示，受太平洋高壓及西南風沉降影響，今(10)日白天臺東縣、花蓮縣縱谷，臺北市、新北市盆地，南投縣、高雄市等13縣市則分別亮起橙色及黃色高溫燈號，其中臺東縣已有焚風及38度極端高溫出現；氣象達人彭啟明表示，高溫炎熱的天氣預計將持續到7月中下旬，請民眾多加注意。

◎維護國人食肉安全 畜禽衛生檢查量已破1.5億隻

國內日前已正式取得世界動物衛生組織(OIE)認證成為口蹄疫不施打疫苗非疫區國家，行政院農委會動植物防疫檢疫局今(10)日表示，已在全國設有174家畜禽屠宰場中派駐676名專業訓練合格之屠檢人員執行屠宰衛生檢查，2020年截至年5月底止，家畜屠宰衛生檢查量已近350萬頭，家禽檢查量則超過1.5億隻。

◎「三倍券」使用爆隱憂 基隆崁仔頂貼公告喊拒收！

三倍券即將於15日正式上路，不少人引頸期盼，但基隆知名景點廟口夜市、仁愛市場等眾多攤商接受度普遍不高，連北台灣最大漁貨批發地崁仔頂的魚行聯誼會都直接貼出公告指出「不收三倍券」。

◎酒店敬酒起糾紛 台南市黑道火拚開槍互轟大亂鬥

台南市安平區台南大舞廳6月29日晚間因一件敬酒爭執，雙方人馬從包廂內互毆，衍生至街頭示威式互轟開槍，當鋪一方人馬陳姓男子等3人30日凌晨4時許至南區鐵工廠轟了18槍，鐵工廠一方人馬7月9日派許姓男子到到北區一間當鋪還擊17槍，因許男攜槍向北區警方投案，全案曝光。南區警方10日清晨5時宣布逮獲鐵工廠開槍的陳姓男子等3人。

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