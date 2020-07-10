迎接政府發放「振興三倍券」，台鐵局今（10）日宣布，7月15日起開放使用「振興三倍券」(下稱三倍券)服務。台鐵局說，紙本三倍券可以購買台鐵局車票及商品，如一般個人票、團體票、TR-PASS票券、定期票、周遊券、單日郵輪式列車票、台鐵夢工場、台鐵便當本舖實體店面銷售之便當、商品及飲食類。

台鐵局提到，依據「振興三倍券發放辦法」第八條規定，紙本三倍券之使用限制為「不得找零、轉售、兌換或退換現金」。使用紙本三倍券購買本局車票皆「不得退票」，該筆交易僅少部分金額為使用紙本三倍券支付，其他大部分為現金支付，仍不得受理退票，但可以換票。換票不限制次數，且第一次換票免收手續費，第二次以上換票需收取手續費(以現金支付)，換票均依臺鐵局現行規定辦理。

台鐵局提到，已綁定數位三倍券之電子票證比照現行乘車規定，其回饋機制係由電子票證公司轉請經濟部認定。信用卡及行動支付(Google Pay等)購票、退票無論是否綁定數位三倍券，均比照現行規定辦理，其回饋機制係由發卡銀行及行動支付業者轉請經濟部認定。

另外，台鐵局說，紙本三倍券不適用電子票證加值、超商及郵局代售車票付款、車站(車上)補票、鐵公路聯運票、行李暫存及包裹業務、Joint-Pass票券、自動售票機儲值卡、貨運業務、專列及客廳車等租用車廂、車上銷售便當、商品及飲食類等服務。詳情可參閱台鐵局官網。

(工商 )