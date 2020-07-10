台北市長柯文哲10日宣布，台北、上海雙城論壇將在22日透過視訊登場，他強調，有交流才有善意，目前兩岸間幾乎沒有對話，這是不好的，對抗本來就不好，若一直升高對抗局勢，將會更不好，在過去基礎上可維持交流就繼續維持。

今年雙城論壇受疫情影響，首度採取視訊舉辦，主題分為防疫、經濟、智慧城市和區域治理等4大項，22日雙方經由視訊討論，僅有1天。

柯文哲今出席「天下第一攤金賞獎」揭曉活動，他受訪指出，兩岸一家親絕對比兩岸一家仇好，有交流才有善意、有善意才有交流，當然兩岸間一定有一些各自堅持的地方，所以用5個互相來處理，包括互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，遇到困難能互相諒解。

他表示，目前兩岸間幾乎沒有對話，這是不好的，在兩岸經貿關係密切狀態下，政治對抗愈來愈高，還是不合理，所以還是在試著維持兩岸間可以和平發展，對抗本來就不好，如果一直升高對抗局勢，將會是更不好的，所以還是主張，如果在過去基礎上可以維持交流就繼續維持交流。

柯文哲也分享任內雙城論壇的成果，他說，台北跟上海是兩岸間最先進的城市，特別是在所謂的華人文化圈或是儒家文化圈，所以很多對方處理問題的模式有更高參考價值，台北市最近要成立「大數據中心」，還有這1、2年來相當大力推動數位基礎建設，這些很多都是在舉辦雙城論壇時，在上海看到比台北強的地方，所以人家比我們好的地方要加速學習。

柯還提到，這次討論提目中有「區域治理」，因為長三角辦公室也可以給我們首都生活圈的運作一些啟發，所以是這樣，我常說學習，有比我們好的地方還是要學習。

外界認為柯文哲堅持辦雙城論壇是為劍指2024總統大選，柯文哲認為，今年邁入第11屆，也是他任內第6次，都已經辦這麼久，沒有理由停掉。

至於使用視訊軟體與地點，台北市發言人周台竹補充說明，視訊會面安排，上海市很可能是由市長出席，但還是要由上海市決定，第一次透過視訊交流，軟體選擇方面雙方很謹慎，都要符合雙方政府規範，舉辦地點也仍在評估中，必須讓視訊進行得很順利。

(中時 )