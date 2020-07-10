上個月被檢測出感染新冠肺炎的金塊中鋒約基奇，目前雖然已經痊癒，且兩次檢測呈現陰性，卻因旅行問題繼續困在自己祖國塞爾維亞無法赴美，不過《Yahoo Sports》資深記者海恩斯10日爆料，約基奇將於一、兩天內獲得放行前往奧蘭多。

身為金塊當家中鋒的約基奇，本季場均20.2分、10.2籃板及6.9助攻，是金塊參加復賽絕對必須存在的重要戰力，他更在停賽期間積極減重，目前爆瘦模樣都快讓人認不出來，卻在上個月聯盟全面進行新冠檢測之際，確定感染新冠病毒。

約基奇如今已經確定康復，也接受兩次新冠檢測呈現陰性，順利獲准前往美國奧蘭多跟球隊會合，雖然一度傳出他被困在塞爾維亞無法搭機，卻因海恩斯的爆料，應該是已經處理好進入美國的相關防疫規定，接著就等他何時抵達了。

目前金塊已經完成在奧蘭多的隔離階段，原本打算今天進行首次訓練，卻因教練團考量約基奇還沒抵達，計畫延到明天之後再來開始訓練，只是約基奇抵達奧蘭多之後，除了必須連兩次新冠檢測呈現陰性，也需進行隔離才可投入球隊訓練。

(中時 )