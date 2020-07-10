立法院臨時會今進行考試院正副院長及委員人事同意權投票，考試院長被提名人黃榮村拿下同意65票、不同意3票，副院長被提名人周弘憲同樣獲得同意票65票、不同意3票，順利通過，9名考委除周蓮香、陳錦生各獲一張無效票，僅獲得63票，其餘7人獲得64票同意票。此外，民進黨立委林淑芬僅領取正副院長選票，拒領考委選票。

9位考試委員被提名人分別為僑委會前委員長吳新興、長榮大學名譽教授陳錦生、現任考試委員楊雅惠、政大財政系主任何怡澄、教育部前次長姚立德、台灣護理學會理事長王秀紅、台大生命科學系教授周蓮香、原民會副主委伊萬・納威、現任考試委員陳慈陽。

投票結果出爐，黃榮村、周弘憲拿下同意65票、不同意3票，通過出任考試院政府院長人事案，其餘9名考委部分，除周蓮香及陳錦生各獲1張無效票，僅獲得63票同意，其餘7名考委則獲得64票同意，全數同意票均超過半數，考委被提名人全數過關。

(中時 )