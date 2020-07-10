美國制裁陸企行動再升級！路透報導，美國一名官員表示，川普政府計畫本週敲定監管規則，將禁止美國政府從使用五家中資企業產品的公司購買商品或服務。這五家公司包括華為、海康威視、大華、海能達和中興。這是華盛頓方面孤立中國大陸企業的最新措施。美國聯邦採購監管委員會(Federal Acquisition Regulatory Council)的這項規定將於8月13日生效。

該規定可能對那些向美國政府銷售商品和服務的公司產生廣泛影響，因為他們現在將需要證明自己沒有使用大華或海康威視的產品，即便這兩家公司是監控設備和攝像機的全球最暢銷品牌。此外，海能達雙向無線電收發器、華為和中興生產的通訊設備或智能手機等移動設備也在該規定限制範圍內。

在日常運營中使用這五家公司的設備或服務的任一公司，在沒有獲得美國政府豁免的情況下，未來將無法再向美國政府銷售商品和服務。

白宮採取這一行動之際，有關新冠疫情應對方案、中國在香港推出新版國安法，以及持續近兩年的貿易戰導致中美兩國緊張關係日漸加劇。

「我們的國家面臨著來自中國等外國對手試圖滲透我們的體系的巨大危險，」白宮預算管理局代理局長Russ Vought表示，「川普政府通過全面執行聯邦採購禁令，讓我們的政府在對抗華為等邪惡網路方面保持強大。」

根據美國政府責任署(GAO)的數據，美國政府每年批准超過5000億美元的合同。儘管鑒於其對承包商的潛在影響，此前承包商界圍繞該規定的實施和執行方面存在不確定性，但白宮明確表示不會推遲、並且很難獲得豁免。

目前還不清楚這是否影響目前的合同，但將會讓未來的合同更加複雜。例如，亞馬遜公司4月份從浙江大華科技有限公司採購了1500個攝像頭，用於在新冠疫情期間對工人進行體溫測量。亞馬遜的雲部門是美國情報部門的主要承包商，並且它一直在與微軟爭奪一項高達100億美元的五角大樓方面的雲計算交易。

這位官員說，美國政府將要求各機構在批准任何豁免之前先進行國家安全分析，而國會在法規中沒有明確這樣要求。

該官員補充，這項規定的目的不只是禁止政府機構使用華為及其他特定大陸公司的產品，也是為了限制這些企業的影響力，官員稱這實際上是讓公司二選一：看是要和美國政府做生意，還是要和大陸公司做生意。

去年，美國將華為、海康威視和其他公司列入其經濟黑名單，禁止這些公司在未經美國政府批准的情況下從美國公司採購零部件。

6月30日，美國聯邦通信委員會（FCC）正式將華為和中興通訊列為美國國家安全威脅，禁止美國公司使用政府資金購買來自這兩家公司的設備產品。

(中時 )