股王大立光昨（9日）召開法說，對第3季營運展望保守，傳統旺季期待恐落空，受此利空衝擊，早盤股價暴跌逾9%逼近跌停。有分析師透露，新冠疫情拖累消費力，導致第3季旺季不旺，原因來自大陸手機客戶如華為與Oppo銷售疲弱，以及三星訂單不太給力所造成。

大立光周四公布今年第2季財報，第2季稅後純益49.89億元，每股EPS只剩下37.19元，遠低於首季的50.1元，創近3年新低，上半年每股盈餘87.29元，單季毛利率68.63%僅季減1.17，優於預期，算是一大亮點。

針對本季營運展望，大立光執行長林恩平表示，大部分的客戶都有下修訂單，估計6、7、8月拉貨動能差不多。市場憂心，法人期待已久的旺季恐成泡影。

工商時報報導，分析師解讀，大立光本季展望保守，主要是大陸智慧機客戶下修訂單包括華為與Oppo，且三星訂單似乎幫助不太，由於疫情衝擊消費力，目前大陸手機規格提升速度放慢，高階手機需求疲軟，而中低階智慧機的影響程度可能稍微小一點。

大立光法說利空消息傳出後，周五（10日）早盤股價一度慘崩逾9%、近跌停，最低來到4005元，隨後跌幅稍收歛，截至11點34分，股價下跌390元（跌幅8.8%），暫報4040元。

(中時電子報)