大立光(3008)上半年每股盈餘為87.29元，由於大部分客戶都有下修，普遍變保守，大立光執行長林恩平表示，6月、7月及8月拉貨動能差不多，大立光法說會訊息偏保守，致使盤中股價重挫逾9%，不過外資多維持「買進」、「建議加碼」評等，目標價也多在4000元到5000元，其中美系外資還上調大立光目標價至5200元。

大立光9日舉行法說會，受到新冠肺炎疫情導致全球智慧型手機需求疲弱影響，大立光第2季合併營收為126.5億元，季減4.27%，年減10.16%，由於營收下滑且產品組合較差，單季合併毛利率下滑至68.63%，季減1.17個百分點，單季稅後盈餘為49.88億元，季減25.77%，單季每股盈餘為37.19元，低於市場預期，累計上半年稅後盈餘為117.08億元，年成長1%，每股盈餘為87.29元。

美國及印度等地區新冠肺炎疫情持續蔓延，且華為受到美國新禁令衝擊，加上中印邊境衝突引發印度全面抵制大陸手機，讓全球智慧型手機傳統旺季冷颼颼。

林恩平表示，目前看起來整體需求下來，大部分客戶都有下修，尤其是高階需求掉更多，6月、7月及8月拉貨動能差不多。

若依大立光釋出訊息「7月及8月拉貨動能與6月差不多」來估算，法人預估，大立光7月及8月合併營收約在80億元到85億元，就算依市場最樂觀預期，大立光9月因蘋果iPhone新機大舉拉貨可以跳增至去年第3季旺季水準，單月合併營收達60億元以上，大立光第3季合併營收季增率約在15%到20%，若是保守估算，大立光第3季合併營收季增率約10%左右，算是歷年旺季表現較差的一年。

大立光今年營運遇逆風，外資出具最新報告，紛紛下調大立光今年獲利預估，各家外資下調大立光今年每股盈餘幅度多落在4%、7%、8%、14%等，評等則多維持在「買進」、「建議加碼」評等，其中日系外資看好大立光長期競爭力及前景，維持「買進」評等，目標價5000元；美系外資看好智慧型手機鏡頭升級趨勢，包括潛望式鏡頭、ToF、高畫素等，認為大立光在長期規格升級部分處於有利位置，可望因鏡頭升級帶動ASP增加20%，維持「買進」評等，目標價從4850元上調至5200元；另外兩家美系外資均給予大立光「建議加碼」評等，目標價分別為4500元及4800元，亞系外資則維持「買進」評等，目標價則下調至5000元。

(時報資訊)