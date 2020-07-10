消息人士透露，電動車製造商菲斯克（Fisker）有意將公司賣給所謂的「空白支票公司」（blank-check acquisition company），透過借殼方式在美國上市，拷貝今年早些時候其同業Nikola Corp成功掛牌的模式。

菲斯克預計於2022年推出Fisker Ocean電動SUV，售價暫定由3.75萬美元起跳。

Nikola自上個月透過借殼方式上市以來，股價已經上漲逾60%。美國電動車大廠特斯拉近來股價表現風光，已超越豐田汽車成為全球市值最高的汽車製造商，投資人正在壓寶哪家新創公司將成為下一個特斯拉。

本月早些時候，自動駕駛技術公司威力登（Velodyne Lidar）同意以16億美元由空白支票公司Graf Industrial Corp收購，激勵Graf股價一路飆升，周四再漲17.75%，收在20.10美元。

消息人士表示，菲斯克仍未敲定上市細節，由私募股權基金Apollo Global支持的Spartan Energy Acquisition在爭取成為菲斯克借殼上市公司的出線機率最高，最快可能在下周達成這筆近20億美元的交易。據了解Spartan準備以部分現金與發行股票方式收購菲斯克。周四Spartan股價飆升42.26%，收在16.08美元。

(時報資訊)