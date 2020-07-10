新保(9925)事業群誼光國際叭叭房7月啟動頭份公有停車場服務，誼光總經理簡德雄表示，此次苗栗公有路外及路邊收費停車場標案是誼光第一次進駐至苗栗拓展停車場業務，將以叭叭房商標持續對於此塊經營深耕，並提供一個具有未來性的停車場整合服務，希望開創全新的服務模式。

誼光自民國87年起經營停車場事業，擁有20年以上專業停車場開發規劃及營運管理經驗，在全台已開發了超過40座停車場、6000個停車位，因應未來趨勢，叭叭房停車場管理將逐步邁向全自動無人化經營，並採用內建GPS和車牌辨識系統設備，提供車主最優質的服務。

誼光國際叭叭房自7月1日起開始經營頭份市公有路邊(外)停車場，此標案共計3773個停車位，分別為37個大型車停車位、1599個小型車停車位(含40個身心障礙者專用停車位及10個婦幼停車位)、2137個機車停車位(含47個身心障礙者專用機車停車位)。

簡德雄說，除了駐衛警保全本業之外，將持續拓展多元化服務，包括建築物管理維護服務、大樓電機空調管理、大樓清潔美護服務、誼光家事居家清潔服務及迷你倉儲等等，為客戶提供全方位的服務。

(時報資訊)