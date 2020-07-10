衛福部長陳時中已表明，在大陸的陸配及其子回台仍沒有期限。一名山西麵點師蘇蘇（化名）說，她與台灣老公去年12月已在大陸登記結婚，海基會文書驗證手續也過關，現在卡在無法回台，後續像是移民署的家訪等程序都無法進行，兩人已7個多月沒有見面，直喊太煎熬，而陸配群組裡每天都在分享類似情況，不少兩岸伴侶甚至已出現離婚的念頭。

蘇蘇提到，她的先生是台灣人，從事的是展場設備維護工程工作，兩人是在網路認識，一直都是遠距離，交往2年多來，維持著雙方在假期飛往彼此所在城市的方式相處，長時間往返台北與山西，原本希望能每月見一次面，但經濟負擔太沉重，因此改成兩到三個月約一次會。

不過，直到去年7月31日，大陸取消47個城市赴台自由行，她說：「從那時候開始，感受到兩岸關係不明朗，有壓迫感而就結婚了」，但沒想到疫情之後，兩人等於是被硬生生分開，「我們是為了快點結束遠距離生活，才決定少見面，努力工作賺錢，付出很多，沒想到走到今天卻是如此」。

「我嫁到台灣，不是圖台灣什麼東西，沒有！」蘇蘇表示，他的先生這段時間不但安撫她，要她擔心兩人的愛情不會變質，但另一伴在台灣的生活也非常孤單，只能用不斷加班來麻痺自己，面對這半年多來的煎熬，已非常人能想像，也從沒想過自己的婚姻的最大敵人，竟會是藏在防疫背後的政治。

蘇蘇直說：「你們這些搞政治的人，玩票可以，假如說我因為政治這種東西，放棄我的愛情、婚姻，我不甘心，我不願意這樣做，但心情真的很痛苦，面對這樣不公平的待遇，讓我開始忌妒能正常生活的人，這世界很魔幻 ，我才發現，正常的東西不是很正常！」

蘇蘇還提到，因為已經求助無門，她曾寫信到移民署署長信箱，獲得的回信也只是官腔，內容就是得與指揮中心討論；而她同時也加入一個陸配及台灣伴侶群組，面對回台時間遙遙無期，群組裡不少人，甚至已開始出現離婚的想法，她無奈地說：「我覺得台灣海峽現在好比北緯38度線，而兩岸狀態也好像已經回到1940年代」。

(旺報 )