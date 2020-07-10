警方根據對方穿著「骷髏頭」圖案上衣，6小時內循線找到陳姓男子。（警方提供）

后湖海灘更衣室將加裝門縫木條和圍籬，嚴防再發生類似偷窺情事。（李金生攝）

警方在暑假「青春專案」期間將增加巡邏次數，嚴防不法情事發生。（李金生攝）

后湖海灘更衣室將加裝門縫木條和圍籬，嚴防再發生類似偷窺情事。（李金生攝）

金城分局副局長許績俊說明偵破經過，也提醒民眾加強防窺觀念。（李金生攝）

金門后湖海灘驚傳出現偷窺男子，讓戲水女子人心惶惶，警方根據對方穿著「骷髏頭」圖案上衣，6小時內循線找到陳姓男子。雖然他辯稱一時好奇，只看了4秒鐘不到，警方仍將依違反〈社會秩序維護法〉裁處新台幣6000元以下罰款，並派員加強巡邏，讓民眾安心度過夏日美好時光。

臉書〈靠北金門〉8日貼出金寧鄉后湖海灘發現1名男子在更衣室外偷窺，事情很快在城區傳開，讓不少家長十分擔心。金城分局據報立即派員趕抵現場，並迅速鎖定對象依法處理，同時進一步調查有無涉及其他案件。

警方調查，1位女子與友人在8日相偕赴后湖海灘戲水，17時51分許進入更衣時，瞧見1名男子從門縫向內偷窺。她的朋友在外發現，也立即趨前詢問為何偷看別人換衣服？該名男子辯稱是幫朋友「顧門」，講完就快步逃離現場。

金城分局立即由金寧分駐所及偵查隊協同偵辦，在調閱周邊監視器和查訪現場民眾後，發現身穿印有骷髏頭的灰色上衣、黑色長褲的男子涉有重嫌，經民眾協助指認後，6小時內迅速鎖定陳姓男子，馬上查出他的確實身分。

警方昨至陳男住處帶回偵辦，他辯稱當天與朋友相約到后湖挖花蛤，看到有女子進入更衣室後，因一時好奇才犯下錯誤行為，對此感到十分懊悔。受害女子也不想追究，一切交由警方依法處置。

金城分局長李益杰肯定同仁迅速偵破，讓民眾可以安心戲水，也提醒鄉親若發現有人偷窺，或現場有可疑鏡頭、鏡子或電線、洞孔，可立即報警處理。

警方也將針對公共處所的更衣室，會同縣府相關單位進一步檢視與改善，並增置監視器、巡邏箱，在暑假「青春專案」期間增加巡邏次數，嚴防不法情事發生。

(中時 )