卜蜂企業要在花蓮設置6處養雞場，遭居民強烈抗議，花蓮縣政府上個月23日宣布依法撤銷卜蜂相關執照，不過養雞場鄉鎮居民擔憂「口說無憑」，要求縣府公開撤照公文，縣府副秘書長張逸華今受訪強調，已和律師做最後確認撤照公文內容，會在下週二花蓮縣議會召開臨時會，向議員與載地居民公開說明卜蜂撤照公文。

張逸華正與縣長徐榛蔚率縣府圖隊前往新竹等縣市參訪，他受訪表示，參訪中，縣長徐榛蔚強調，針對卜蜂案，縣府會和民意站在一起。他說，上個月宣布撤照隔天，即前往鳳林鎮召開說明會，縣府深知居民反彈甚大，當時他曾公開說，花蓮縣議會將在7月10日召開臨時會，如果臨時會前撤照公文還出不來，在議會一定會被罵，之後確認，議會臨時會為下週二（14日）召開，所以臨時會前發出撤照公文立場絕對不改變，會在臨時會說明撤照公文內容。

縣府撤照，卜蜂當時發聲明回擊，將依法對縣府提出訴願及賠償程序。對此，張逸華說，縣府法律顧問林武順律師說過，卜蜂在全國有500多個養雞場，花蓮縣將是全國第一個對卜蜂撤照的縣，因此撤照公文要依法依規，公文內容必要謹慎，張逸華說他在外縣市參訪，仍與林武順律師聯繫，「要用哪條法令撤照等等」，正在做「最後確認」。

面對後續卜蜂可能提訴願，張逸華強調「訴訟和打仗一樣」，目前縣府事先的沙盤推演，包括行政程序法的問題、違反信賴保護原則的問題，律師也認為，「卜蜂也會出招」，但強調，雖然訴訟官司結果無法保證，但撤照的程序不會有問題。

卜蜂企業計畫在花蓮設置6處養雞場，遭居民強烈抗議，縣長徐榛蔚宣示卜蜂企業「沒有共識就撤照」，希望企業在進行各類投資建設前，須與在地民眾溝通，但遺憾，這段時間卜蜂未與在地民眾及產業協調，上個月11日回覆自救會會長的信中還表示「没有必要召開公聽會」。徐榛蔚說，卜蜂此說法不尊重民意，為避免社會持續分裂對公共利益造成重大損害，縣府依法撤銷卜蜂已取得的各項許可及執照。

(中時 )