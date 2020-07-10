中信兄弟封王魔術數字「M3」，最快明日能在主場拋下黃色彩帶，但想封王要「天助自助」，不僅自己要拿2連勝，還要靠統一獅擊敗樂天桃猿，今日兄弟派出本季不敗的萊福力迎戰富邦悍將索沙；另一地猿隊則有威拉諾對上獅隊羅里奇，今日4隊先發投手都是洋投。

今日兄弟派出萊福力先發，他本季戰績6勝0敗，且已寫下跨季10連勝的紀錄，其中本季對上悍將3場拿下2勝，上一次對上悍將是6月26日，主投6局僅失1分，成績相當優異，且今年對悍將最拿手，對戰自責分率3.46是最低。

而索沙本季4勝3敗，不過對兄弟最有心得，其中有3勝是對上兄弟時所拿下，對戰自責分率僅2.38，是兄弟打線難以應付的投手，今年即使兄弟全壘打產量驚人，不過僅有張志豪從索沙手中開轟過，上一次對戰兄弟同樣也是6月26日，主投6局僅失2分，繳出優質先發可惜吞敗。

對兄弟來說，最理想狀況是自己拿下2連勝、且統一獅戰勝桃猿，這樣明日就能在上半季最後一場主場比賽拋下黃彩帶，即使未能如「最佳劇本」進行，只要兄弟贏球或桃猿輸球，魔術數字也會減1，只要兄弟沒有3連敗、且桃猿3連勝，讓魔術數字熄燈，兄弟仍很有機會能上半季封王。

(中時 )