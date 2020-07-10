邁入後疫情時代的防疫新生活，全民安心出遊迎接暑假到來！國立故宮博物院今（10）日表示，搶搭這波國內旅遊熱潮，即日起至9月23日於北部院區推出「攬勝──近現代實景山水畫特展」，提供民眾今夏「臥遊山水」的消暑新選擇！

故宮說，展覽以「實景」與「山水畫」二者的互動為發想，探討實際景點如何被畫家轉化為永恆理想的山水畫，並聚焦於20世紀以來實景山水畫的發展。

故宮表示，展覽共規劃六個單元：以「風格與景致」與「廬山真面目」為始，思索風格的寫實性，以及實景山水畫的種種表現模式。接著以「新時代的遊蹤」與「山川在握」單元，將焦點放在20世紀前期實景山水畫的發展，討論攝影術與歐洲寫生概念如何影響實景山水畫，及新興景點如何因交通建設與旅遊風氣而入畫，並透過摺扇形制的實景山水畫，窺探實景題材在20世紀前半的流行。

另外，故宮介紹，「時局下的勝景」則介紹1949年後兩岸三地實景山水畫的不同發展，最後以「實景的啟示」回顧實景與山水畫的互動。

故宮表示，本展共展出30件作品，包含14至20世紀的實景山水畫，其中20件更是首度展出，件件是難得一見的精采之作。展件以近現代的畫作為核心，近代名家如張善孖、張大千、黃君璧、張穀年、傅狷夫等人，皆有作品入列。部分單元兼採古今並陳的方式。

故宮舉例，包括展出元四大家之一吳鎮〈嘉禾八景〉，全作用筆疏略而墨趣盎然，呈現嘉興（又稱嘉禾）附近八處勝景的空靈景致，以及明四大家之首沈周〈畫廬山高〉（2008年指定為國寶），為畫家慶賀其師陳寬70大壽而作，藉由高聳山勢象徵師長的崇高德性，絕對是錯過可惜的經典名蹟。

故宮也提到，展覽另有以臺灣本地名山勝境為題的作品，多幅畫作更搭配對照的實景照片，讓觀眾感受畫家將眼前景致轉化為畫裡山川的用心，共度炎炎夏日的消暑時光！

(工商 )