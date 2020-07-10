外媒援引兩位知情人士於米蘭時間9日表示，義大利電信（TIM）已在其準備在義大利與巴西建設的核心5G網路設備招標中，將中國資通訊設備商華為排除在外。

路透報導，其中一位知情人士稱，受邀參與招標的供應商名單中包括思科、愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）、Mavenir，以及最近被微軟收購的Affirmed Networks。

此前有報導稱，因為擔心華為可能會為中國監視西方關鍵電信基礎設施開後門，義大利正考慮是否將華為排除在其5G網路建設計畫之外。

對此，華為9日發聲明反駁，「我們堅信，義大利數位化的安全和發展應該基於以事實為基礎的態度，而不是毫無根據的指控」。

華為並未參與TIM在義大利的現有核心網路建設，但此次被排除在外，可能意味著TIM在巴西的業務軌跡發生變化。華為此前為TIM的巴西子公司TIM Participacos的核心網路提供4G設備。

華為已經成功與包括TIM Participacos的子公司TIM Brasil在內的巴西所有主要電信商進行5G測試，正在幫助它們在5G頻譜拍賣前實現基礎設施的現代化。

華為網路安全與解決方案主管Marcelo Motta本周示警，如果巴西屈服於美國壓力而壓制華為，那麼巴西部署5G電信網路可能延遲數年且面臨更高的成本。

(工商 )