近年電子票證造型愈來愈多樣化，愛金卡公司10日宣布，繼今年初推出國民美食「統一麵肉燥風味迷你號icash2.0」，一上市即銷售一空，瞄準暑假出遊旺季，愛金卡再度發行「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」，將碗裝的統一麵肉燥風味等比例縮小，除了外型比照實體設計外，連碗蓋都可以掀開，還能看到裡面仿真的泡麵和肉燥！

愛金卡表示，「統一麵肉燥風味迷你碗icash2.0」首波已於7月8日11:00於OPEN POINT APP開賣，限量1,000個在1分鐘內快速完銷，但錯過的民眾還有機會搶購，7月15日(三)將在全台7-ELEVEN門市限量開賣（部份門市2020年7月14日上架，數量依各門市庫存為準）。

愛金卡指出，目前icash2.0已可搭乘捷運、火車、公車，還可在麥當勞、漢堡王、達美樂、三商巧福、胖老爹、烏弄原茶、貢茶、鮮五丼、一芳水果茶、台灣第一味、布萊恩紅茶、臺北市立動物園、新竹市立動物園、高雄棧貳庫、台亞加油站、京站時尚廣場等眾多通路使用。

愛金卡並表示，icash2.0全卡友只要至活動網頁完成登錄，2020年9月30日前當月持icash2.0累積消費、乘車滿1,000元，還可享星巴克好友分享券1張，每人每月最高贈10張。

(工商 )