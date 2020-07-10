台股今（10）日大盤開盤由紅翻黑，早盤一度跳水重挫150點，隨後跌幅即收斂。不過，10日一早就有投資人抱怨，股市看盤軟體三竹資訊（8242）開發的「三竹股市App」早盤大當機，一度不能下單。

三竹表示，三竹提供的僅為前台的報價系統，下單系統是各家券商提供。從今日早盤狀況看起來，前台報價系統一切正常，應該是券商提供的後台系統出現問題，三竹無法代為聯繫各家券商的IT後台，投資人可致電自己所屬的券商客服反映詳細狀況。

三竹資訊成立於1991年，其行動看平台的市佔率高達90.57％，與金融業長期合作，自有品牌「三竹股市APP」也是台灣股民看盤首選，每月高達百萬用戶數。

三竹資訊昨（9）日也同步推出「電腦版、電視版」全新看盤系統，雖然多數投資人已慣用手機或平板關注股市動態，但跨螢看盤報價的需求仍存在，此外，三竹也公開研發多時的「策略選股APP」，除有報價功能以外，也提供430種選股策略，依據使用者的投資風格分析個股並回測勝率、診斷多空趨勢。

(工商 )