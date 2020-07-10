中新社10日報導，中國國家體育總局日前印發《科學有序恢復體育賽事和活動 推動體育行業復工複產工作方案》(下稱方案)指出，中國國內疫情低風險地區可積極有序恢復體育賽事和活動，有序、全面開放體育設施，除北京冬奧會測試賽等重要賽事外，2020年內原則上不舉辦其他國際性體育賽事和活動。

方案指出，考慮到需科學應對西方國家「帶疫解封」產生的影響，除北京冬奧會測試賽等重要賽事外，2020年內原則上不舉辦其他國際性體育賽事和活動，第十四屆全國冬運會、亞洲沙灘運動會等大型綜合性運動會舉辦方案也將進行審慎調整。

對已確定重啟的體育職業聯賽也有相應的規定。方案明確表示，在中國足球協會超級聯賽等職業體育賽事的重啟工作中，將不邀請境外裁判員參加；對尚處境外的運動員、教練員不要求近期返回，如返回須制定專門的防控方案，嚴格執行入境防控措施。

對於觀眾何時能夠現場觀賽，方案明確目前原則上仍將實行空場比賽，但會逐步探索允許持有48小時內核酸檢測結果陰性證明並嚴格自我隔離的觀眾現場觀賽，採取間隔就座的方式，總數不超過觀眾席容量的50％，並會視疫情風險等級和防控工作情況動態調整比例。

另外根據方案要求，除疫情中、高風險地區外，低風險地區在科學評估疫情風險，堅決貫徹防控要求的前提下，周密制定具體工作方案，經屬地政府和疫情防控領導機制審核評估後組織實施，可積極有序恢復體育賽事和活動，採取預約、限流等方式，有序、全面開放各類體育設施，開展群眾健身活動和小型分散的商業性、群眾性體育賽事。

根據方案所提出的基本原則，符合條件地區應堅持循序漸進，先開放戶外場所，後開放室內場所；先開放無直接身體接觸類項目，後有序開放有接觸和身體對抗類項目，體育賽事和活動的恢復應根據疫情風險等級變化和防控要求做到收放有序。

(旺報 )