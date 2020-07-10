雖然「男主外、女主內」的傳統觀念已不復在，但男性依舊是扛起全家重擔的支柱，不過名嘴粘嫦鈺卻在節目上爆料，有位天王級的八點檔男星不僅吃軟飯，甚至還拿女方的錢養小三。

名嘴粘嫦鈺上節目爆料。（影片／Youtube）

名嘴粘嫦鈺近來上節目《命運好好玩》，她透露有位知名度高的八點檔天王級藝人，由於喜歡比自己年長的女性，歷任女友和妻子都是「姐弟戀」，不過有躁鬱傾向的他多次施暴，讓第一任妻子忍無可忍選擇離婚，但異性緣極佳的他，隨後又和其他女明星交往，不過物質需求實在太大，常刷卡毫不手軟都是百萬起跳，不過據悉用的都是女明星的錢，甚至刷對方卡買禮物送給其他女人，讓人相當傻眼。

此外粘嫦鈺更爆料，這名男星到新加坡及馬來西亞發展後，因為頂著天王光環，當說要當導演時，就有富婆贊助3000萬新幣，換算下來是台幣6億元要求投資，不過拿了錢電影卻始終未開拍，反而是把錢拿去養小三，氣得富婆中止合作不再金援。

(中時電子報)